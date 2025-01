Ex-Rode Duivel Gille Van Binst op 73-jarige leeftijd overleden

Hij had zelf een liefde voor de basketbal, maar toch was het in het voetbal dat Gilbert Van Binst hoge toppen scheerde. Anderlecht zag zijn talent in de jaren 60 al en plukte de rechtsachter weg bij Vilvoorde.

In 12 jaar in de hoofdmacht van Anderlecht groeide Van Binst uit tot een sterkhouder: 262 matchen, twee landstitels (1972 en 1974) en vier keer de Beker van België (1972, 1973, 1975 en 1976).

In 1980 liet Anderlecht de toen 29-jarig Van Binst naar Frankrijk vertrekken, maar na de promotie te hebben gemist met Toulouse keerde hij terug naar België. Met twee seizoenen bij Club Brugge sloot hij zijn profcarrière af.

Onder Raymond Goethals kreeg Van Binst ook zijn kans bij de nationale ploeg, toen nog de Witte Duivels. Hij speelde, onder meer op het EK van 1972, 15 interlands voor België, maar verdween onder Guy Thys uit de selectie.

Van Binst was na zijn voetbalcarrière nog actief als coach bij Wallonia Namur en KWSC Lauwe, als analist en als schrijver.

De laatste jaren van zijn leven kampte hij met de ziekte van Parkinson en leed hij aan dementie. Hij overleed afgelopen nacht op 73-jarige leeftijd in een woonzorgcentrum in Zaventm.