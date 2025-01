Arne Engels krijgt muntje naar zijn hoofd geslingerd in Old Firm: "Had ernstige gevolgen kunnen hebben"

Terwijl Philippe Clement en zijn Rangers mochten vieren, hield Arne Engels vooral hoofdpijn over aan de Old Firm. Letterlijk dan. De Rode Duivel werd in het slot van de wedstrijd geraakt een muntje vlak naast zijn oog. "Een grote schande, totaal ontoelaatbaar", klinkt het verbolgen in Schotland.

Maar wat een voetbalfeest was, moest een supporter van Rangers zo nodig vergallen door een muntstuk naar het hoofd van de viervoudige Rode Duivel te gooien. Engels werd net boven zijn oog geraakt en ging neer aan de cornervlag.

Invaller Arne Engels mocht proberen de eer te redden voor de bezoekers in het Ibrox Stadium, dat als vanouds vierde door een klinkende voorsprong in de Schotse klassieker.

Opschudding in de slotminuten van een bewogen Rangers - Celtic .

Als het enkele centimeters lager was, had het muntje vol zijn oog geraakt

Gelukkig voor Engels was er geen schade. "Maar als het enkele centimeters lager was, had het muntje vol zijn oog geraakt", verzekerde Celtic-ploeggenoot Alistair Johnston.

Het voorval zorgde voor verbolgenheid in de studio van het Schotse Sky Sports na de wedstrijd.

"Het is een grote schande en totaal onaanvaardbaar", was voormalig international Neil McCann duidelijk. "De 'fan' moet opgespoord worden en een levenslang stadionverbod krijgen. Dit had ernstige gevolgen kunnen hebben voor Engels."

Ook de Rangers veroordelen de actie te strengste en lieten al weten dat het onderzoek van de politie de volledige medewerking geniet.