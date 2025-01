Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Qualifio ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Jago Geerts-kalender is samengesteld uit 14 prachtige portret- en actiefoto’s, gedrukt op 13 vellen. Hij is ook te bestellen via www.jagogeerts.com.