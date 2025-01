Transfers buitenland: Van der Heyden trekt naar St. Pauli, Xavi Simons definitief bij Leipzig

Van der Heyden ruilt Mallorca voor St. Pauli

Siebe Van der Heyden wordt voor de rest van het seizoen verhuurd door Mallorca aan St. Pauli. De 26-jarige verdediger kwam in de eerste seizoenshelft amper in actie bij de Spaanse subtopper en mocht vertrekken.



Bij St. Pauli wordt hij herenigd met coach Alexander Blessin. De twee werkten in de zomer van 2023 enkele weken samen bij Union, voor Van der Heyden de transfer maakte naar Mallorca.



"Met Siebe erbij heb ik meer opties in mijn kern. Hij kan hard zijn in de tackle, en staat zijn mannetje in de lucht. In het spel is hij erg zorgvuldig aan de bal. Hij gaat ons zeker helpen", reageert Blessin.



Ook Van der Heyden zelf is in zijn nopjes met de overgang naar Duitsland. "Ik ben blij dat ik de kans krijg om mezelf te bewijzen bij St. Pauli."



"Het team is dit seizoen al erg solide geweest achterin en ik wil mijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat dat zo blijft. Ik kijk ernaar uit om de sfeer in het Millerntor te ervaren. Mijn doel is om heel snel op het veld te staan."