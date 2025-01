Transfers buitenland: PSG leent Randal Kolo Muani uit aan Juventus, dat 19-jarige Belg in Zwitserland laat spelen

Juve strikt Kolo Muani tot einde seizoen

Juventus, dinsdag nog de tegenstander van landskampioen Club Brugge op de voorlaatste speeldag in de Champions League, neemt de Franse spits Randal Kolo Muani tot eind dit seizoen op huurbasis over van Paris Saint-Germain, zo werd donderdag bekendgemaakt.



De 26-jarige Franse international werd in september 2023 in de slotminuten van de zomermercato door de Parijzenaars overgenomen van Eintracht Frankfurt, voor een transferbedrag dat inclusief bonussen rond de 90 miljoen euro zou schommelen. In de Franse hoofdstad ondertekende hij toen een contract tot medio 2028.