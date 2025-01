Transfers buitenland: Nederlander Donyell Malen verlaat Dortmund en wordt ploegmakker van Tielemans en Onana

Orban van Frankrijk naar Duitsland

Gift Orban verlaat Lyon en zet zijn carrière voort bij Hoffenheim. De voormalige spits van KAA Gent levert Lyon ruim 9 miljoen euro op en ondertekende bij Hoffenheim "een langdurige overeenkomst".



De 22-jarige Orban maakte pas in januari vorig jaar voor 14 miljoen euro de overstap van KAA Gent. Bij de Buffalo's was de Nigeriaan op een klein jaar tijd goed voor 32 doelpunten in 52 wedstrijden, maar bij Lyon liep het een pak minder goed.



In de tweede helft van vorig seizoen speelde hij nog zestien wedstrijden, waarin hij drie keer raak trof, maar daarna verdween hij helemaal naar de achtergrond. Zo kwam hij in de nieuwe jaargang nog maar aan twee goals in vijf wedstrijden.



De Franse club meldde nog dat de transfersom 9 miljoen euro bedraagt, plus een bonus van maximaal 3 miljoen euro en een aandeel van 7,5 procent in de meerwaarde bij een eventuele toekomstige transfer.



Hoffenheim staat na vijftien speeldagen met veertien punten pas vijftiende in het klassement van de Bundesliga en is eind deze maand de tegenstander van Anderlecht in de competitiefase van de Europa League.