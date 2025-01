Transfers buitenland: landgenoot Arno Verschueren maakt overstap van Sparta naar Twente

Arno Verschueren van Sparta naar Twente

FC Twente heeft zich versterkt met middenvelder Arno Verschueren. Onze landgenoot komt over van Sparta Rotterdam en ondertekent een contract tot medio 2028 in Enschede.De 27-jarige Verschueren kende zijn jeugdopleiding bij Lierse en maakte in augustus 2014 zijn Jupiler Pro League-debuut bij Westerlo.



Daarna belandde de Kempenaar bij NAC Breda en Lommel, om in juli 2022 te verkassen naar Sparta, waar hij de afgelopen seizoenen was uitgegroeid tot een vaste waarde op het Rotterdamse middenveld. Nu heeft Verschueren, die in het verleden actief was als jeugdinternational, een transfer beet naar een ploeg die ieder seizoen meedingt naar Europees voetbal.