Transfers buitenland: Daar is nummer 2! Manchester City stelt na Oezbeek nu ook Braziliaanse verdediger voor

Thibault De Smet van Ligue 1 naar Ligue 2: van Reims naar Paris FC

Reims heeft geen Belgen meer. Na Thomas Foket (begin dit seizoen naar Anderlecht) en Maxime Busi (in de winter uitgeleend aan NAC) verhuist ook Thibault De Smet.



De 26-jarige verdediger wordt een half seizoen gehuurd door Paris FC, gevolgd door een verplichte aankoop. Paris FC staat na 18 speeldagen samen met Lorient op kop in de Franse tweede klasse. Lorient heeft wel een beter doelsaldo. De top 2 promoveert rechtstreeks.



Reims, dat 12e staat in de Ligue 1, haalde De Smet in juli 2020 binnen. Hij speelde er 67 officiële duels, waarvan 6 dit seizoen. In het seizoen 2021-2022 was hij op uitleenbasis bij Beerschot. In België kwam hij voor Reims uit voor AA Gent en STVV.



De Smet tekende tot juni 2027 in de Franse hoofdstad. Paris FC weet waarom het De Smet haalde: "Hij heeft een ander profiel dan de meeste van onze spelers. Hij brengt vechtlust, ervaring en veelzijdigheid."