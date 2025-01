Standard moet 2.500 euro betalen voor vuurwerk en een aansteker

De incidenten dateren van een maand geleden toen Standard 1-1 gelijkspeelde tegen Oud-Heverlee Leuven.

Vlak voor affluiten had OHL de gelijkmaker gescoord na een discutabele fase in de zestien van Standard. Scheidsrechter Visser noch de VAR grepen in toen Biron mogelijk Standard-verdediger Hautekiet omver had gewerkt, waardoor Ricca kon scoren.

Een supporter bekoelde zijn woede op scheidsrechter Lawrence Visser met een aansteker. De man kreeg het ding op zijn voet. Het kost Standard 1.500 euro.

Voor het ontsteken van vuurwerk moet Standard 1.000 euro in de boetepot steken.