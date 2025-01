Na een moeilijk 2024 lijkt Michael van Gerwen herboren op WK darts: "De koning staat er weer"

do 2 januari 2025 14:48

De emoties liepen hoog op bij Michael van Gerwen na afloop van de geweldige partij in de kwartfinales tegen Callan Rydz. De Nederlander is - tegen de verwachtingen in - nog steeds in de running om voor de vierde keer het WK darts te winnen. "Ik onderschat niemand, maar ik heb een goede kans om wereldkampioen te worden", blaakt de Nederlander vol zelfvertrouwen.

Het publiek werd gisteren getrakteerd op een heerlijke wedstrijd in de kwartfinales van het WK darts tussen Michael van Gerwen en Callan Rydz. Met gemiddeldes boven de 103 en 31 180's (het hoogste aantal van het toernooi) speelden de Nederlander en de Engelsman een van de meest hoogstaande wedstrijden van het WK tot nu toe. "Callan is de verrassing van het toernooi. Het kostte heel veel energie, want hij heeft mij echt momenten laten beleven dat ik dacht: "Dit doet pijn"", zei Michael van Gerwen na afloop. "Scoorde hij meer 180's dan ik? Het belangrijkste is de eindstand: 5-3."

En zo staat 'Mighty Mike' voor de negende keer in zijn carrière in de halve finale van het WK darts.

"Ik onderschat niemand, maar ik denk dat ik een goede kans maak om wereldkampioen te worden. Het moet en kan nog beter, al had ik met dit niveau van ieder ander op dit toernooi gewonnen. Ook van Luke Littler."

The return of the king

Het is al sinds zijn 2019 geleden dat Michael van Gerwen wereldkampioen werd en dat begint stilaan pijn te doen bij de 35-jarige Nederlander. Hij won in 2024 geen enkele prijs en werd in de majors vaak snel uitgeschakeld. "Dit jaar heeft me sterk veranderd", getuigt Van Gerwen. "Het was een zwaar jaar, maar ik ben blijven geloven in mezelf. Ik denk dat er sinds dit toernooi opnieuw geloof in mijn spel zit." We zagen dit WK ook al enkele keren een emotionele Michael van Gerwen: "Ik ben hier nog en dat betekent veel voor mij. Ik denk dat ik weer goed aan het spelen ben. Dit moet zelfs één van mijn beste prestaties in erg lange tijd geweest zijn."

Alexandra Palace heeft sinds vorig jaar met Luke Littler een nieuwe 'Prince of the Palace'. Hij neemt het vanavond op tegen Stephen Bunting in de andere halve finale. MVG erkent dat 'wonderboy' Luke Littler hem overtrof in 2024 en dat dit jaar een grote invloed op hem heeft gehad, maar: "The king will come back", zei hij. Om het gedroomde duel tussen de prins en de koning te krijgen zullen ze wel eerst allebei hun halve finale moeten winnen.

Halve finale tegen Hollywood

In de halve finale wacht Chris Dobey, bijgenaamd Hollywood. Die laatste zei eerder al dat hij liever tegen Van Gerwen wou spelen dan tegen zijn neef Rydz. Een kleine sneer richting de Nederlander, die zich niet laat ontregelen door zulke uitspraken.