LIVE Dakar-rally: Carlos Sainz dreigt veel tijd te verliezen na stevige koprol in het zand

Al eerste opgave bij motoren

De Australiër Daniel Sanders (KTM) heeft de proloog bij de motoren gewonnen, voor wereldkampioen Ross Branch (Hero). Onze landgenoot Jérôme Martiny (Husqvarna) werd 41e, goed voor de 3e tijd in zijn klasse.



Sanders won in 2022 ook al de proloog. Meer dan een opwarmertje is het niet, want tijdwinst kon je er niet mee boeken. De top 10 mag wel zijn startpositie kiezen voor de eerste etappe.



Dat je in de Dakar altijd moet opletten bewees Harith Noah (Sherco). De Indiër is de eerste opgever bij de motoren. Harith Noah brak zijn pols en moet geopereerd worden. Bij zijn zesde deelname is het al de vierde keer dat hij vroegtijdig de Dakar moet verlaten.