LIVE Dakar-rally: Belgische ritzege! Guillaume de Mévius stuurt zijn Mini naar winst

Opnieuw pech voor De Mévius

De marathonetappe in de Dakar-rally is een nachtmerrie geworden voor Guillaume de Mévius, de nummer 2 van vorig jaar. Onze landgenoot kreeg af te rekenen met een technisch probleem en verloor anderhalf uur.



De Mévius verloor zo meer tijd dan andere kanshebber Carlos Sainz en Sébastien Loeb een dag eerder. Toyota lachte in zijn vuistje, want Yazeed Al Rajhi trok de goede lijn door na de eerste dag.



Zijn ploegmaat Henk Lategan, leider in het klassement, werd 3e, maar sprong nog over Nasser Al-Attiyah in de daguitslag na een straf.



Bij de motoren blijft Daniel Sanders domineren. De KTM-rijder heeft nu al een gigantische voorsprong in het klassement van 12 minuten.