LIVE Dakar-rally: Al-Attiyah gooit de handdoek na fout van copiloot, op naar duel Lategan-Al Rajhi

Henk Lategan verstevigt leidersplek met etappewinst

Na de proloog heeft Henk Lategan nu ook de 8e etappe in de Dakar-rally gewonnen. De leider in het klassement ging zijn land- en teamgenoot Guy David Botterill vooraf.



De Zuid-Afrikaan liet na de 7e etappe zijn ongenoegen blijken toen de wedstrijdleiding een deel van het parcours had geschrapt wegens een fout in het roadbook. Lategan was de enige rijder die wel het bewuste waypoint vond. Door het schrappen van die strook zag de Zuid-Afrikaan in één klap zijn volledige voorsprong bijna tenietgedaan en hield hij van zijn bonus van 7 minuten op Al Rajhi (Toyota Hilux) nog 21 seconden over.



Het moet de Zuid-Afrikaan geprikkeld hebben om er maandag in te vliegen en de etappe te winnen. Ondanks een tijdstraf van 2 minuten voor overdreven snelheid won Lategan de etappe met een bonus van 1'47".





Guillaume de Mévius pakte na 78 km de leiding om zijn voorsprong na 113 km uit te breiden tot boven de minuut. Niet veel later moest de Belg stoppen door een probleem met de achteras. Na iets meer dan een uur sleutelen kon De Mévius opnieuw vertrekken, maar afgaande op de tussentijden lukt het hem niet om opnieuw voluit te gaan. De Belg heeft na 374 km al bijna twee uur verloren, maar rijdt nog steeds richting finish in Riyadh.