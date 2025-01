Antwerp gaat met nieuw actieplan zelfs leveranciers controleren op binnengesmokkeld vuurwerk

Eersteklasser Antwerp heeft bij het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) de plannen voorgesteld om supporterswangedrag in te perken. Het zal zijn eigen stadion meer beveiligen, onder meer met een detectiehond.

Op Club Brugge gingen de Antwerp-fans half augustus over de schreef. Toen Denis Odoi met een tweede gele kaart naar de kleedkamers werd gestuurd, werden vuurpijlen op het veld gegooid. Eén botste langs Gustaf Nilsson, twee eindigden in een vak met Club-supporters. Eén supporter had nadien verzorging nodig.

In plaats van een boete of sluiting van tribunes, legde het DCP een alternatieve sanctie op waarbij Antwerp moest aantonen hoe het dergelijk gedrag in de toekomst wilde vermijden.

In dat actieplan wil Antwerp in de eerste plaats voorkomen dat pyrotechnisch materiaal het stadion binnenraakt. Een privébewakingsfirma zal voor risicowedstrijden extra controles doen met detectiehonden en de camera's constant in het oog houden.

Voor risicowedstrijden zal de club ook alle tassen van personeel, zowel eigen als dat van leveranciers, controleren op mogelijk pyrotechnisch materiaal. Op termijn onderzoekt Antwerp ook de installatie van extra bewakingscamera's op strategische plaatsen.