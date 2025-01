"De perceptie is toch veranderd": 3 vragen over mogelijke terugkeer van Courtois bij de Rode Duivels beantwoord

De deur weer wagenwijd open, al blijft een grote 'maar' overeind. Thibaut Courtois flirt opnieuw met de Rode Duivels. Die zou hij willen vergezellen op het WK in 2026. Anticipeert hij op een ontslag van Tedesco? En is er nog plek voor de topkeeper? Stef Wijnants geeft antwoord op drie vragen.

"Hij zal zich beter in zijn vel voelen dan in het jaar vol blessures. Hij is weer op de top van zijn kunnen, dus ik denk dat hij zich graag in 'zijn derde land' - de Verenigde Staten - zal willen tonen op het WK voetbal."

"Bij Thibaut Courtois is er zelden iets waar hij niet over nadenkt als hij spreekt", schetst Stef Wijnants de uitspraken van de doelman die hij erg goed kent.

"Dat hij er nu uitspraken over doet, betekent niet dat hij al weet heeft van een ontslag. Vincent Mannaert zal Courtois daar niet over gebeld hebben. Zo eenvoudig is dat allemaal niet."

"Ik denk dat hij gewoon aangeeft dat hij opnieuw beschikbaar is. Maar dat zal zeker niet onder Tedesco zijn. Als de bondscoach aanblijft, keert Courtois niet terug. Zo duidelijk is hij geweest en daar zal hij niet op terugkomen", duidt Wijnants.

Met Koen Casteels werd een duidelijke opvolger gekozen en ook Matz Sels haalt een hoog niveau. Daarenboven zal een deel van de Belgische fans Courtois op de korrel nemen voor zijn uitspraken in het verleden.

Dus rijst de vraag: kan hij überhaupt terugkeren? "Dat zal een beetje moeten blijken", denkt Wijnants.

"Er is het laatste anderhalf jaar veel gebeurd. De perceptie is ook veranderd, bijvoorbeeld over het feit dat hij enkel wilde komen voor grote wedstrijden. Dat hebben we nu in veelvoud gezien bij andere Rode Duivels. Daar kan je hem nu niet meer als enige van beschuldigen."

"Ook zijn uitspraken over de winnaarsmentaliteit bij de Belgen zijn nu al herhaald door anderen. Courtois wil gewoon prijzen winnen. Of dat kan met de Duivels, is een ander verhaal."