Wout van Aert verloor na één moment even de moed, maar droomt nu van succesvol 2025: "Toekijken? Heb ik buik van vol"

do 2 januari 2025 13:09

In zijn reeks eindejaarsgesprekken zat Sammy Neyrinck ook om de tafel met Wout van Aert, voor wie 2024 een rollercoaster was. "Ik had geen energie meer om wéér vanaf nul te beginnen revalideren", zegt een openhartige Van Aert, die ondertussen wel weer optimistisch vooruitblikt. "In mijn droom kan ik over een jaar terugkijken op een zege in de Ronde of Roubaix."

2024 voor Wout van Aert? Een jaar met een olympische medaille en straffe prestaties in de Vuelta, maar (jammer genoeg) toch vooral overschaduwd door twee zware valpartijen. Vooral de val in Dwars door Vlaanderen zit nog vers in het collectieve wielergeheugen: het gekerm van Van Aert ging door merg en been. "Of het erg is om die beelden nog eens te tonen? Als je het geluid eraf haalt misschien", lacht Van Aert groen. "Dat ik daar zo zit te kermen, daar wordt niemand blij van. Daar zit niemand op te wachten. Maar met die beelden heb ik op zich geen probleem." Ondertussen besliste de organisatie om de Kanarieberg uit het parcours te halen.

"Een goede keuze", vindt WVA. "Het is een cruciaal punt, een kleine fout daar is nooit een 'valpartijtje'. Het zorgt voor een interessant debat onder de renners, net als het sneller worden van het wielrennen. Het limiteren van het aantal versnellingen, zou de sport volgens mij al veel veiliger maken." "Andere renners denken van niet. Toch ben ik ervan overtuigd: als je in die afdaling mét versnellingslimiet zit, kan niemand nog opschuiven. Nu zijn de versnellingen zo groot, dat je toch denkt aan inhalen."

Ik had totaal geen zin om aan die revalidatie te beginnen. Ik had geen energie meer over om wéér vanaf nul te beginnen. Wout van Aert

Dat Van Aert de doffe ellende van het voorjaar in de zomer kon doorspoelen met een olympische medaille - zijn tweede al - heeft de pijn ongetwijfeld verzacht. "Ik ga zeker niet licht over die olympische medaille. Dat is echt wel een doel dat ik had in mijn carrière." "Omdat ik veel andere zorgen had doorheen het jaar, was het dit jaar nog slechts een doeltje. Maar dat het uiteindelijk toch gelukt is, was echt een heel mooi moment. Ik heb nu een olympische medaille in de wegrit én de tijdrit", klinkt het met gepaste trots.

Na de Spelen ging Van Aert door op het positieve elan met 3 ritzeges in de Vuelta, tot een nieuwe zware val een abrupt einde maakte aan zijn seizoen.

"Eigenlijk was die val helemaal niet ernstig", blikt hij terug. "De renner voor me schatte de bocht verkeerd in. De hele afdaling nam hij trouwens geen risico's. Ik kon hem net niet ontwijken, waardoor ik over zijn fiets viel. De tegenslag was dat er een rotswand stond. Die heeft er letterlijk ingehakt."

"In eerste instantie dacht ik aan het sportieve verlies in de Vuelta. Maar dat veranderde toen ik me echt niet goed voelde in de ambulance. En daarna door de ernstige knieschade die vastgesteld was in België. Mocht er gras gestaan hebben, reed ik gewoon vrolijk verder." Van Aert steekt niet onder stoelen of banken dat hij daarna diep gezeten heeft en zelfs even de moed verloor. "Ik had totaal geen zin om aan die revalidatie te beginnen. Ik had geen energie meer over om wéér vanaf nul te beginnen. Dat was een moeilijk periode. Hoe ik er dan toch aan begonnen ben? (lacht) Ik had weinig keuze."

In 2025 dromen als dertiger