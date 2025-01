Thibaut Courtois zet de deur weer open voor de Rode Duivels: "Zou graag het WK spelen"

In een interview met CNN, vorige week afgenomen na de Globe Soccer Awards in Dubai, heeft Courtois te kennen gegeven dat de Duivels voor hem nog geen afgesloten hoofdstuk zijn.

We zullen wel zien wat er gebeurt. Het is allemaal niet zo eenvoudig.

"Ik voel altijd trots wanneer ik voor mijn land kan spelen", vertelt Courtois. "Uiteraard is het team ook voortgegaan en ik weet niet wat er in de volgende maand of in het komende jaar zal gebeuren."

"Maar ik hoop wel om weer te kunnen spelen, of om op een deftige manier afscheid te kunnen nemen. Ik hoop het WK te kunnen spelen. We zullen wel zien wat er gebeurt. Het is allemaal niet zo eenvoudig."

De Rode Duivels starten hun kwalificaties voor het WK van 2026 op 6 juni met een verplaatsing naar Noord-Macedonië. Wales, Kazachstan en Liechtenstein zijn de overige tegenstanders in de groep.

Courtois telt 102 caps en staat daarmee op de 9e plaats op de ranglijst aller tijden. Zijn laatste interland dateert wel al van juni 2023.