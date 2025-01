Oostenrijker Tschofenig grijpt met winst in tweede manche de macht in Vierschansentoernooi

De Oostenrijkse schansspringer Daniel Tschofenig heeft op Nieuwjaarsdag de wedstrijd in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Met zijn overwinning is Tschofenig meteen ook de nieuwe leider in het Vierschansentoernooi.

1 januari betekent voor schansspringers een vaste afspraak met Garmisch-Partenkirchen, traditioneel de tweede manche van het Vierschansentoernooi.

Zondag in Oberstdorf was de overwinning nog voor Stefan Kraft en ook vandaag was het prijs voor een Oostenrijker. Met een sprong van 141,5 meter greep Daniel Tschofenig meteen de leiding en bij zijn tweede poging landde hij nog 1,5 meter verder.

Dat volstond voor de zege voor Tschofenig, die in Oberstdorf 3e geworden was. Met zijn overwinning van vandaag grijpt de Oostenrijker ook de leiding in het Vierschansentoernooi, voor zijn landgenoten Jan Hörl en Stefan Kraft. De Zwitser Gregor Deschwanden werd vandaag 2e.

Het Vierschansentoernooi gaat zaterdag voort op de Bergiselschans in Innsbruck. De slotmanche is op 6 januari in Bischofshofen.