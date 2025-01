Na 'jeansgate' opnieuw spektakel: schaker Magnus Carlsen beslist om wereldtitel blitz te delen

wo 1 januari 2025 09:11

Jan Nepomniasjtsji (in witte coltrui) en Magnus Carlsen (in jeans) tijdens hun finale.

Magnus Carlsen heeft het jaar dan toch kunnen afsluiten met een wereldtitel. Enkele dagen geleden had de schaker het WK rapid nog (moeten) verlaten nadat hij was gestraft voor een overtreding tegen de dresscode. Ondanks zijn dreigementen was Carlsen toch weer paraat voor het WK blitz. In de finale tegen zijn oude rivaal Jan Nepomniasjtsji besliste de Noor na opeenvolgende gelijkspelen om de titel te delen.

Het is een bewogen eindejaar geworden voor Magnus Carlsen. Op het WK snelschaken in New York zorgde hij enkele dagen geleden voor heel wat ophef toen hij tijdens het rapidtoernooi (met partijen van zo'n 15 minuten per speler) plots werd gestraft door de refs omdat hij een jeansbroek droeg.



Voor de koppige Carlsen was dat voldoende om er meteen de brui aan te geven. "Als ze mij willen straffen, dan zeg ik: fuck you. Ik ben hier weg en ga eindejaar op een meer zonnige bestemming vieren." Maar achter de schermen werd druk overlegd om de kip met de gouden eieren toch niet te slachten. Carlsen werd overhaald om alsnog deel te nemen aan het WK blitz, waarbij elke speler 3 minuten krijgt per partij. Provocateur Carlsen maakte een duidelijk statement door opnieuw in jeans te verschijnen, zij het deze keer zonder gevolgen. Voor zijn eerste partij kwam hij overigens een minuut te laat (de klok tikte al), maar hij wist alsnog te winnen.



Carlsen schopte het uiteindelijk tot de play-offs op dag 2 en ultiem ook de finale, waarbij hij onder weg ook zijn 'nemesis' Hans Niemann (die hij ooit beschuldigde van valsspelerij) uitschakelde.

Unieke beslissing wordt bezegeld in de gang

In die finale trof Carlsen de Rus Jan Nepomniasjtsji, met wie hij al vele oorlogen heeft uitgevochten, doorgaans in zijn voordeel. Dat leek ook nu te gebeuren, toen Carlsen op een 2-0-voorsprong kwam. Hij had nu aan één remise genoeg in zijn volgende twee partijen om de titel binnen te halen. Maar Nepomniasjtsji won onder druk twee keer op een rij. Wie in de tiebreaks als eerste zou winnen, zou de nieuwe wereldkampioen worden. Toen Carlsen en 'Nepo' drie keer op een rij remise speelden, stelde de Noor - ietwat aarzelend - voor om de titel gewoon met zijn tweetjes te delen, iets wat meteen erna ook in een inderhaast opgestelde verklaring door beide schakers in de gang werd bezegeld. Het is pas voor de eerste keer in de eeuwenoude geschiedenis van het schaken dat een wereldtitel, in welk onderdeel dan ook, wordt gedeeld. Bij de sluitingsceremonie was Carlsen alvast grootmoedig genoeg om de enige trofee aan Nepomniasjtsji te gunnen.

