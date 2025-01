Mathieu van der Poel past voor GP Sven Nys vanwege ribpijn na botsing met paaltje

De Grote Prijs Sven Nys in Baal is met Mathieu van der Poel zijn grootste attractie kwijt. De Nederlander heeft last minute beslist om zich terug te trekken, omdat de pijn aan zijn ribben na een valpartij in Loenhout erger is geworden. Hij beraadt zich met de medische staf of hij overmorgen wel kan crossen in Koksijde.

Dat Mathieu van der Poel niet onfeilbaar is, leerden we afgelopen vrijdag in Loenhout, waar hij tijdens zijn triomftocht even de controle over zijn fiets verloor en een paaltje wegmaaide.



Een schijnbaar onnozel slippertje, want twee dagen later was het in Besançon weer business as usual voor de wereldkampioen.



Maar die botsing met het paaltje blijkt nu toch niet zo onschuldig geweest te zijn. "Mathieu heeft behoorlijk veel pijn aan zijn rib", meldt zijn ploeg Alpecin-Deceuninck.

"Het ongemak is de voorbije dagen alleen maar erger geworden. Na overleg met de medische staf is deze ochtend de moeilijke beslissing genomen om Mathieu niet te laten starten in Baal."

Het is nog onduidelijk of de ribpijn er ook voor zorgt dat Van der Poel Koksijde (vrijdag) en misschien zelfs Dendermonde (zondag) moet schrappen. "We zullen zijn situatie van dichtbij blijven volgen om hierover een beslissing te nemen."

Voor de organisatie van de GP Sven Nys is dit forfait in ieder geval een nieuwe klap, want eerder haakten ook Michael Vanthourenhout (ziek) en Lars van der Haar (kniepijn) af.