Keelpijn houdt Michael Vanthourenhout ook weg van veldrit in Koksijde: "Voluit gaan in Dendermonde"

Michael Vanthourenhout past na de GP Sven Nys in Baal ook voor de Duinencross in Koksijde. De voormalige Europese kampioen heeft nog te veel last van zijn keelpijn. "We hebben beslist om hem twee wedstrijden rust te geven", zegt Jurgen Mettepenningen, teambaas van Pauwels Sauzen Cibel Clementines.

Eli Iserbyt moet zijn medekopman nog een cross extra missen. Na Baal laat Michael Vanthourenhout ook Koksijde links liggen. Hij sukkelt nog altijd met ziekte.

"Voor Diegem (Vanthourenhout gaf op na een val, red.) was hij al aan het klagen over zijn keel", zegt ploegbaas Jurgen Mettepenningen. "Crossen in Baal was bijna onmogelijk."

Of Vanthourenhout vrijdag aanwezig zou zijn, was onduidelijk, tot nu. "In Koksijde zal hij ook niet rijden. Hij mikt op het weekend met Gullegem en Dendermonde."

"Het zou niet verstandig geweest zijn om met keelpijn te crossen. We hebben beslist om hem twee wedstrijden rust te geven."

Vooral de Wereldbekermanche van zondag staat met geel gefluoriseerd voor leider Vanthourenhout. "Hij kan voluit gaan in Dendermonde. Het is belangrijk om zijn positie in het klassement te behouden."