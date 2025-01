Feest op Nieuwjaar, maar zenuwpijn blijft Eli Iserbyt achtervolgen: "Moet na het seizoen aangepakt worden"

Eli Iserbyt heeft nog eens de zegebloemen gepakt. In Baal soleerde hij naar de zege. Dat was na een maand met pijn, want een geknelde zenuw speelde hem parten. Een definitieve oplossing is nog niet meteen in de maak. "Misschien kan het opgelost worden met een operatie, maar het is niet zo simpel als het lijkt", duidt zijn teambaas Jurgen Mettepenningen.

"Door omstandigheden kan hij niet tonen wat hij in zijn mars heeft. Dat is frustrerend. Hopelijk is het ergste gepasseerd en kan hij dit vasthouden tot het einde van het seizoen."

Ook teambaas Jurgen Mettepenningen genoot mee. "Het was mooi om te zien, opnieuw de Eli Iserbyt die we willen zien en die we kennen. Hij kan de koers lezen en hij had een heel sterke dag."

Opluchting bij Eli Iserbyt en Pauwels Sauzen - Cibel Clementines, want ze zetten het nieuwe jaar in met een zoete zege. Een welgekomen opsteker.

"Als hij pijnvrij kan fietsen, is hij nog altijd op heel hoog niveau en kan hij iedere week meedoen voor de overwinning. Dat begint ook in je hoofd te spelen. Gelukkig is hij iemand die mentaal heel sterk is", duidt Joseph.

Dat is slecht nieuws voor de West-Vlaming, want zijn ploeg ziet hem sterk rondrijden.

"Het probleem is dat die zenuw gekneld is aan de diepste spier in de heup. Dat maakt de behandeling zo moeilijk. Er moet heel hard aan gewerkt worden, maar er is geen tijd om het te laten rusten."

Het zijn geen makkelijke weken geweest voor Iserbyt. Sinds de Wereldbeker in Namen (15 december) heeft hij meer last van een geknelde zenuw. Volgens Mettepenningen is het een lastig te behandelen blessure.

"Het beheert momenteel zijn leven", ziet teambaas Mettepenningen. "Het is pijn waar hij mee moet omgaan."

Daarenboven weet ook niemand vooraf of Iserbyt er last van heeft. "In sommige crossen gaat het heel goed, in sommige crossen is het heel lastig. Het is moeilijk te voorspellen wanneer hij last krijgt aan de bil."

Is er een oplossing? "Na het seizoen moet het goed aangepakt worden, maar daar is nu geen tijd voor. Hij kan op dit moment niet geopereerd worden, want hij wil zoveel mogelijk rijden. Nu kunnen we niets anders doen dan het laten behandelen door de kinesist."

En zelfs na het seizoen is er misschien geen wondermiddel. "We moeten proberen een definitieve oplossing te vinden. Misschien kan dat met een operatie, maar het is niet zo simpel als het lijkt", besluit Mettepenningen.