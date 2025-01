Denise Betsema mag het seizoen dan toch uitdoen bij Pauwels Sauzen-Cibel Clementines

Enkele jaren geleden was Denise Betsema een van de toonaangevende figuren in het veldrijden bij de vrouwen, maar de laatste jaren is ze overvleugeld door haar landgenotes, waardoor ze nog zelden een hoofdrol opeist.



De binnenkort 32-jarige Betsema moest dan ook vrezen voor haar plaatsje bij de ploeg van Jurgen Mettepenningen, zeker omdat haar contract op 31 december 2024 afliep.





Uiteindelijk zijn beide partijen op de valreep een akkoord overeengekomen om er nog een paar weken extra bij te doen, tot 28 februari 2025.



"Dit geeft onze ploeg en Denise wat meer ruimte om de toekomst voort te bekijken", zegt Mettepenningen.



Vrijdag staat Betsema dus gewoon aan de start in Koksijde, de cross die ze in 2018 wist te winnen.