Beatrice Chebet duikt in Barcelona als eerste vrouw onder 14 minuten over 5 kilometer

Beatrice Chebet, de olympische kampioene op de 5.000 en 10.000 meter, heeft in Barcelona haar eigen wereldrecord op de weg over 5 kilometer aangescherpt naar 13'54". In dezelfde race eindigden Jana Van Lent en Elise Vanderelst vlak na elkaar 5e en 6e.

In Barcelona wordt traditioneel op de laatste dag van het jaar de Cursa dels Nassos gelopen, de "Race van de Neus".



Die ietwat curieuze naam verwijst naar het Catalaanse volksverhaal over een man met evenveel neuzen als er dagen in het jaar zijn. Enkel op de laatste dag van het jaar laat hij zich zien.



Wie zich op San Silvester ook liet zien, was Beatrice Chebet. De Keniaanse dook als eerste vrouw ooit onder de 14 minuten: 13'54". Dat is 19 seconden sneller dan haar wereldrecord over 5 kilometer op de weg, deze keer weliswaar geholpen door een mannelijke haas.



Jana Van Lent verbeterde met 15'24" haar eigen Belgische record op de 5 kilometer van afgelopen maart. Ze won het sprintje om de 5e plaats van landgenote Elise Vanderelst, die 3 seconden later finishte.