"Huilend van de pijn op de fiets gezeten": Pim Ronhaar schudt moeilijke crossen van zich af met 2e plek in Baal

wo 1 januari 2025 16:35

Pim Ronhaar heeft na 3 wedstrijden zonder plek in de top 10 zich nog eens getoond met een tweede plaats in Baal. Voor die mindere resultaten is er een verklaring, want hij sukkelde met rugpijn. "Vandaag was het al stukken beter, alleen op het einde deed het toch weer veel pijn", vertelde de Nederlander na afloop.

Later dan gewenst kon Pim Ronhaar aan zijn crosswinter beginnen. De ziekte van Lyme was de boosdoener. Met podiumplaatsen in Herentals en Hulst knoopte hij weer aan, maar daarna ging het bergaf. In Zonhoven (11e), Gavere (12e) en Besançon (19e) viel hij buiten de top 10. Deze keer sukkelt hij met zijn rug. "Mijn basis begint wat te zakken. De afgelopen 2 weken heb ik heel veel problemen gehad met mijn rug. Ik heb huilend van de pijn op de fiets gezeten." Met een 2e plaats in Baal toont Ronhaar wel dat hij intrinsiek bij de beteren hoort. "Vandaag was het al stukken beter", aldus de Nederlander achteraf. "Alleen op het einde deed het toch weer veel pijn. Maar met een nieuwe sponsor moet je alles uit jezelf halen."

Op het einde begon ik langzaam leeg te geraken en had ik last van mijn rug.