Een vleugje Star Wars voor Thibau Nys en co: Baloise Glowi Lions knallen vanaf morgen in nieuwe look

Baloise Trek Lions duikt 2025 in met een kersverse outfit en een nieuwe naam. Glowi is vanaf 1 januari de nieuwe sponsor van onder meer Thibau Nys en Lars van der Haar. Zoals de naam doet vermoeden, gaan ook de truitjes een felle gloed krijgen. Bekijk de "Star Wars"-look hieronder.

Met blauwe en groene neonlampen - als waren het lichtzwaarden uit Star Wars - maakten de renners en rensters van Baloise - Trek Lions vandaag hun nieuwe outfit bekend.

Vanaf 1 januari 2025 gaat het team door het leven als Baloise Glowi Lions. Dat nieuws deelde Sven Nys in oktober al mee. Trek wou de rol van naamsponsor niet langer op zich nemen.

De vervanger krijgt een plek op de buik van het donkerblauwe shirt, zo blijkt vandaag. De mouwen veranderen van rood en blauw naar zwart, onderaan komt er een groene gloed bij.

Nys zal in elk geval hopen dat de nieuwe shirts meteen prominent in beeld komen. En ook bij Glowi - een Limburgs bedrijf dat onder meer wortels heeft als poetsbureau, dienstenchequebedrijf en in de HR actief is - zullen ze genieten van de positieve reclame.

"De naamsbekendheid van de Glowi-groep vergroten via deze sportsponsoring en ons diversificatie-verhaal brengen zijn primordiaal", liet de CEO in oktober al weten.