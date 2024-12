Double-double van Toumani Camara volstaat niet: Portland gaat stevig onderuit tegen Philadelphia

di 31 december 2024 09:13

Camara was goed voor 12 punten en 10 rebounds.

Na twee zeges op een rij weten de Portland Trail Blazers van Toumani Camara weer wat verliezen is. In eigen huis ging het team van onze landgenoot duidelijk onderuit tegen de Philadelphia 76ers: 103-125. Het was vooral een sterke Joel Embiid die de bezoekers met 37 punten aan de zege hielp.

Een nipte zege tegen Utah Jazz en 2 dagen later nog eentje tegen de Dallas Mavericks, maar de Portland Trail Blazers zijn er afgelopen nacht niet in geslaagd om er 3 overwinningen op een rij van te maken. Onder impuls van een sterke Joel Embiid kwamen de Philadelphia 76ers hen een halt toeroepen. De Amerikaan liet 37 punten noteren, een persoonlijk record dit seizoen. Al moesten de Trail Blazers ook vooral naar zichzelf kijken. Het team van Toumani Camara kende een flauwe avond met 8/36 op de driepunters en 24 turnovers. Dankzij een tempoversnelling van de 76ers leek de buit zo al voor rust binnen, maar Camara inspireerde zijn makkers tot een kleine comeback: 64-54 aan de pauze. Uiteindelijk zou onze landgenoot goed zijn voor 12 punten en 10 rebounds. Na rust werd de partij wel snel beslist. De bezoekers liepen uit tot 72-91 in het derde kwart en stoomden uiteindelijk door naar 103-125. Voor de 76ers is het de 4e zege op rij, Portland blijft onderin hangen in de Western Conference.

Cleveland blijft winnen

De Cleveland Cavaliers hebben hun bijna-perfecte maand afgelopen nacht nog wat meer glans gegeven. De leider in de Eastern Conference vloerde Golden State met 95-113. De Cavaliers hebben zo alweer hun 7e zege op rij beet en kennen met 28 overwinningen in 32 wedstrijden hun beste start ooit in de NBA. Het team van onder meer Donovan Mitchell verloor in december alleen van Miami Heat. Voorts blonken ook Nikola Jokic (36 punten, 22 rebounds en 11 assists) en Russell Westbrook (16 punten, 10 rebounds en 10 assists) opnieuw uit bij de Denver Nuggets. Met 2 triple-doubles leidden ze de Nuggets voorbij Utah Jazz.

