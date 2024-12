Belgische voetballer met geweld van vliegtuig gesleurd door agenten: "Dit kan ik niet tolereren"

"Ik werd gevraagd om het vliegtuig te verlaten, maar omdat ik zeker was dat mijn documenten geldig waren, vroeg ik kalm wat het probleem was."

"Nadat ik mijn plek op het vliegtuig had ingenomen, werd ik plots benaderd door een steward omdat er zogezegd een probleem was met mijn documenten."

Enkele jaren geleden verdedigde hij even de kleuren van Cercle Brugge , tegenwoordig is Stephane Omeonga actief bij het Israëlische Bnei Sakhnin.

Omeonga kwam enkele keren in actie voor Cercle Brugge, zoals hier in de Croky Cup.

Die vraag van Omeonga werd duidelijk niet in dank afgenomen. "De politie kwam erbij en sloeg mij in de boeien. Daarna werd ik met geweld van het vliegtuig gehaald", ging de Belg verder.

"Eens ik buiten was - uit het zicht van getuigen - gooiden ze me op de grond, sloegen ze me en duwden ze hun knie op mijn hoofd. Daarna werd ik als een crimineel in de politieauto gezet."

"Een ziekenwagen arriveerde, maar door de shock slaagde ik er niet in om de vragen van de ambulanciers te beantwoorden. Ik hoorde daarna via de politieradio dat ik medische hulp geweigerd zou hebben."

Dat was volgens Omeonga absoluut niet het geval. "Ik vroeg hen zelfs om me mee te nemen in de ziekenwagen uit angst voor wat de politie met mij zou doen."