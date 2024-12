Bavo Mortier kreeg kippenvel van "supercoole" Turbo Cross: "Misschien zijn die kussens wel iets voor echte cross"

di 31 december 2024 13:36

Wat eigenlijk slechts "een tussendoortje" was, heeft gisterenavond mee voor een spetterend einde van 2024 gezorgd in veldritland. De Turbo Cross trok zowel in Diegem als in heel wat woonkamers alle aandacht. Maar wat vond onze Bavo Mortier er eigenlijk van? "Het was supercool, al had ik graag iets langer dan 1 rondje gereden", deed hij zijn verhaal.

"Vree wijs." Als we onze Sporza-man Bavo Mortier vragen hoe hij de tweede editie van de Turbo Cross beleefd heeft, kan hij alleen maar positief zijn. "Het was lastig, maar supercool om op te komen en al dat volk te horen roepen. In de opwarming had ik nog geen oortje in en kon ik het publiek echt goed horen." "Ik moet zeggen: het gaf echt wel een boost en kippenvel om door die massa te rijden en te merken dat iedereen je naam roept. Het was iets heel speciaals." Laat net dat de bedoeling van de Turbo Cross zijn. Average Rob wilde zijn tweede editie nóg straffer maken dan de eerste. Zo stelde hij dit jaar duo's samen om er een koppelkoers van te maken en plantte hij het parcours vol met originele obstakels.

Ik weet dat Rob niet wil dat het té competitief wordt, maar ik denk dat het toffer zou zijn om naar te kijken. Bavo Mortier

Toch had het competitiebeest in Bavo nog één wens richting volgend jaar: meer spanning om de winst. "Ik zou liever iets langer rijden, want één rondje is heel kort om iets te doen", legde hij uit. "Zeker in het huidige format, met de vrouwen die eerst rijden. Sommige verschillen waren echt al heel groot en dan kan je dat nooit meer ophalen, waardoor de race eigenlijk niet zo spannend is." "Ik denk dat de entertainmentwaarde alleen maar zal stijgen als er écht competitie is. Enerzijds zou ik dus proberen te zoeken naar een iets gelijker speelveld, anderzijds zou ik ook iets langer rijden. Als je in die ene ronde hier en daar voet aan grond moest zetten, was het eigenlijk al verloren." Het enige probleempje: "Ik weet dat Rob niet wil dat het té competitief wordt", lachte Bavo. "Toch denk ik dat het toffer zou zijn om naar te kijken."

Deze Red Bull-kussens vormden een van de hindernissen.

Schrik in het Boitbos

Over het parcours en de ingenieuze hindernissen was onze content creator dan wel weer in de wolken. "Die grote Red Bull-kussens zijn misschien nog iets voor een echte cross", zag hij al een extra uitdaging voor Iserbyt en co. "Je moet daartussen slalommen, dus eigenlijk is dat vergelijkbaar met balken of een wasbord." "Andere dingen - zoals het Boitbos - zouden dan weer niets zijn voor een echte cross. Daar reed je echt met schrik in, want je zag niets. Iedereen was bang om in de nadars te knallen." "De windturbine was wel weer oké, al werden we volledig gepakt door de wind bij het opdraaien van de zandstrook", lachte Bavo. "Zelfs ik, hé. Ik weeg 83 kilo. Ik lag bijna van mijn fiets toen ik daar draaide. Voor de amusementswaarde was dat uiteraard geestig."

De echte cross en de Turbo Cross kunnen heel mooi naast elkaar passen. Bavo Mortier