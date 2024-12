"Haaland mag een week rusten": Max Verstappen solliciteert in grappige video met Doku naar plek bij Man. City

"Speed versus speed". Bij EA Sports hebben ze het jaar afgesloten met een grappige wedstrijd tussen 2 snelheidsduivels. Max Verstappen en Jeremy Doku namen het tegen elkaar op in Playstation-spelletjes F1 en EA Sports FC 25. "Ik wil dit eigenlijk wel in het echt doen", grapte de Rode Duivel over zijn plekje in de virtuele F1-bolide.