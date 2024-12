WK darts gaat voort zonder Belgen: "Een flop? Soms volstaat briljant spel niet"

ma 30 december 2024 10:52

Het is een WK boordevol verrassingen, maar de Belgen horen er niet bij. Met Dimitri Van den Bergh verdween gisteren de laatste landgenoot van het toneel in Alexandra Palace. Een ontgoocheling? "Een zware klap, maar hij moet moed putten uit zijn prestatie", zegt commentator Erik Clarys.

Met heel wat reekshoofden uitgeteld, leek de weg open te liggen voor Dimitri Van den Bergh op het WK darts. Maar "The Dreammaker" zag ook zijn droom uiteenspatten in de 3e ronde in Londen. Een droge 4-0 tegen Callan Rydz. "In mijn ogen deed Dimitri Van den Bergh niet veel verkeerd", zag VTM-commentator Erik Clarys. "Hij speelde een goede, volwassen wedstrijd. Alleen gooide zijn tegenstander er gewoon niet naast." "Rydz overklaste zichzelf. Dat kan gebeuren op een WK: een speler die ineens opstaat en zichzelf overstijgt. Ook hij had een uitgelezen kans om de kwartfinale op een WK te halen."

Van den Bergh moet hier op voortbouwen, want volgende maand is er alweer een groot toernooi met de Masters. Erik Clarys

Een kansloze nederlaag voor Dancing Dimi of zat er toch meer in? "Als je cijfermatig gaat kijken, is het een zware nederlaag: 4-0", aldus Clarys. "Maar als je het fileert, heeft Dimi links en rechts toch kansjes gehad. Het begon al in de eerste leg waar hij een pijl op tops mist (double 20). Je wordt gebroken, je tegenstander begint in zichzelf te geloven en gooit alles wat hij wil. Dimi liep vanaf dan achter de feiten aan." "Nogmaals, hij speelde echt wel een volwassen wedstrijd. Hij wierp bijna 95 tot 100 gemiddeld, maar zijn tegenstander zat erboven. Dat heb je nodig om soms zulke wedstrijden te winnen." Twee jaar geleden stond Van den Bergh nog in de halve finales, nu is zijn WK-avontuur na twee matchen afgelopen. "Dit is even een zware klap voor Van den Bergh om te verwerken. Maar hij heeft wel een goede wedstrijd gespeeld en moet daar moed uit putten. De laatste maanden waren zijn resultaten niet zo goed. Hier moet hij op voortbouwen, want volgende maand is er alweer een groot toernooi met de Masters."

Welke favoriet blijft over?

Met Van den Bergh verdwijnt de laatste Belg van het WK-toneel. Mike De Decker en Kim Huybrechts sneuvelden al in hun openingsmatch. Is het WK zo een flop geworden voor de Belgen? "Goh, alleen Mike De Decker heeft wat onder zijn kunnen gepresteerd. We hadden er enorm veel van verwacht, maar hij speelde een matige wedstrijd." "Dimitri en Kim hebben telkens goed gegooid, maar soms volstaat briljant spel niet. En dan bots je op een speler die net iets beter en scherper is. Dat is eigen aan darts."

De sport is enorm breed geworden van niveau. Dat is mooi en leuk voor de evolutie van het darts.