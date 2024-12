Staat Sergio Conceiçao klaar? AC Milan neemt afscheid van coach Paulo Fonseca

Het gelijkspel tegen AS Roma was de druppel voor Paulo Fonseca. AC Milan heeft de Portugese coach bedankt voor bewezen diensten na de teleurstellende 1-1. Sergio Conceiçao wordt genoemd als opvolger.

"Ja, het is waar. Ik ben ontslagen." Paulo Fonseca deed geen moeite om de schijn hoog te houden toen hij zondag het stadion verliet. Hij deed zijn autoraam naar beneden en bevestigde het nieuws.

Nochtans was hij op de persconferentie er nog van overtuigd dat zijn positie niet onder druk stond na het 1-1-gelijkspel tegen AS Roma. "Ik heb geen signalen gekregen. Ik ga nu naar huis en ben morgen weer klaar om te werken", zei hij toen nog.

Kort na zijn persconferentie kreeg Fonseca evenwel de boodschap dat zijn verhaal bij AC Milan afgelopen was. De Portugees, die pas sinds juni aan de slag was, kon slechts 12 zeges boeken in 24 matchen over alle competities heen.

Milan staat momenteel pas 8e in de Serie A, op 14 punten van leiders Atalanta en Napoli. Dan kon zijn voorganger Stefano Pioli vorig seizoen betere resultaten voorleggen met een 2e plek.

Ex-Standard-speler Sergio Conceiçao zou al klaarstaan om Fonseca op te volgen. De ex-coach van FC Porto speelde in Italië voor Lazio, Parma en Inter.