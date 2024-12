LeBron James viert zijn 40-jarige verjaardag: kijk hier naar 40 topmomenten van de basketbalster in de NBA

LeBron James viert vandaag zijn 40e verjaardag. Een van de beste basketbalspelers aller tijden wordt zo de eerste die als tiener, als twintiger, als dertiger en als veertiger actief is in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Om de mijlpaal in de kijker te zetten, heeft de NBA 40 plays van James achter mekaar gezegd. Veel kijkplezier!