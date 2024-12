En niemand die kraken wil! Bekijk de felle strijd tussen Laurens Sweeck en Thibau Nys in de slotronde van Diegem Cross

"Gewoon bluffen en blijven bluffen", reageert Laurens Sweeck na zijn fantastische zege in Diegem. In de slotronde ging de Crelan-renner een felle strijd aan met Thibau Nys. Even leek hij de duimen te leggen, maar helemaal aan het einde trok Sweeck toch aan het langste eind. Bekijk hier hoe hij dat voor elkaar bracht.