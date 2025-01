Bestel nu tickets voor de live-opname van 90 minutes op het het VRT MAX Podcastpalooza

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart vindt voor het tweede jaar op rij het VRT MAX Podcastpalooza plaats. In Lamot in Mechelen kan het publiek 2 dagen genieten van liveshows, ontmoetingen en een blik achter de schermen van Vlaanderens favoriete podcasts. Ook onze eigen 90 minutes-podcast is van de partij.