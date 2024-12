Beresterke Ajay Mitchell scherpt zijn NBA-record aan met 17 punten tegen Memphis

Ajay Mitchell heeft zijn puntenrecord in de NBA nog eens aangescherpt. De 22-jarige Belgische rookie pakte uit met 17 punten in de 130-106-zege van Oklahoma City Thunder tegen de Memphis Grizzlies.

Pakte hij vlak voor Kerstmis nog uit met 16 punten, dan deed Ajay Mitchell vannacht nog iets beter tegen de Memphis Grizzlies. De Luikse point guard mikte 17 punten door de ring, waarvan 3 driepunters.

Alleen sterspeler Shai Gilgeous-Alexander deed bij Oklahoma beter dan zijn Belgische ploegmaat met 35 punten, 6 rebounds en 7 assists. Samen gaven ze Memphis geen schijn van een kans. Vooral in het tweede kwart was het eenrichtingsverkeer (42-19).

Met de ruime 130-106-zege heeft Oklahoma in de Western Conference wat afstand genomen van eerste achtervolger Memphis. Het staat met 26 zeges en slechts 5 nederlagen duidelijk aan de leiding.

"Iedereen had zijn voet op het gaspedaal", zei Ajay Mitchell. "Zo moeten we spelen, ik ben trots op het team. Waarom ik steeds beter speel? Mijn ploegmaats vertrouwen me, de coach vertrouwt me. Ik kan gewoon spelen. Ik blijf werken en blijf leren."

Ook in de Western Conference hield Minnesota Timberwolves met 112-110 de punten thuis tegen San Antonio Spurs. De Fransman Victor Wembanyama was bij de Spurs goed voor 34 punten. Houston Rockets liet zich in de eigen zaal dan weer met 100-104 verrassen door Miami Heat.