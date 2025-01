"Tourwinst voor Kopecky" en een pechvrij 2025 voor Van Aert en Evenepoel: de nieuwjaarswensen van Dirk De Wolf

wo 1 januari 2025 10:36

2024 was "een fantastisch wielerjaar voor de Belgen", boordevol successen in de grote koersen. Al zal het voorbije jaar ook herinnerd worden door de zware valpartijen die Remco Evenepoel en Wout van Aert afremden. En dus wenst Dirk De Wolf hen bovenal "een goede gezondheid" toe in 2025, terwijl hij hoopt dat Lotte Kopecky "geen obsessie zal maken van Tourwinst".

Aan Belgische wielersuccessen geen gebrek in 2024, met als uitschieters een dubbele olympische titel, Milaan-Sanremo, een wereldtitel, ritwinsten in alle grote rondes en een derde plaats op het eindpodium van de Tour. Toch was het ook een jaar getekend door tegenslagen, met zware valpartijen voor Belgische kopstukken Wout van Aert en Remco Evenepoel. Wat wenst analist Dirk De Wolf hen toe voor 2025? "Vooral dat ze gezond blijven en geen pech meer hebben op de fiets, dat zou al een groot voordeel zijn. Bij Remco hopen we dat hij weer top drie kan rijden in de Tour of misschien nog een plaatsje korter. Winnen, dat is zo simpel niet tegen Pogacar." "Van Wout hopen we dat hij een van die twee topklassiekers kan winnen: de Ronde of Roubaix. Al blijft het heel moeilijk om ook als hij gezond blijft die twee kanjers te kloppen", waarmee De Wolf naar Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar verwijst.

Wout van Aert kreeg in 2024 te vaak af te rekenen met pech, zoals hier in de Vuelta.

De achterstand van Evenepoel

Nog lang voor het seizoen begonnen was, kreeg Evenepoel al een eerste keer af te rekenen met pech. Na zijn val op training mikt hij op een rentree half april. "Zodra dat licht op groen staat om te mogen trainen, dan kan hij op hoogtestage gaan en haalt hij die achterstand op", denkt De Wolf.

Bij Remco kan je nooit zeggen dat het niet zal lukken. Maar het zal hard werken zijn om Pogacar te kloppen in Luik. Dirk De Wolf

"Bij jonge gasten met een grote motor zoals Remco kan je nooit zeggen dat het niet zal lukken. Maar het zal hard werken zijn om Pogacar te kloppen in Luik.”

Daarmee komen we weer bij de Sloveen uit. Kan Pogacar nog beter doen dan zijn topjaar 2024? “Normaal niet, maar we spreken over speciale types van renners. Hij is een uitzonderlijk talent dat ik de laatste 40 jaar niet veel gezien heb."

"Het is genieten, ook al vertrekt hij zo vroeg in koers. Hij en Van der Poel zorgen voor demonstraties met hun lange solo’s.”

Staan Pogacar en Evenepoel ook in 2025 weer samen op het Tourpodium?

Tourwinst voor Kopecky?

Over naar de vrouwen, waar Lotte Kopecky met een pak ambitie naar de Tour wil trekken. “Eerst en vooral zal ze terug een goed voorjaar rijden", voorspelt De Wolf. "Ze koerst ook nog eens op de piste en rijdt zó veel wegkoersen. Dan kan ze zich na het voorjaar twee maanden specifiek proberen voor te bereiden op de Tour."

Ik hoop dat Tourwinst geen obsessie wordt voor Kopecky. Laat haar vooral doen wat ze nu doet. Dirk De Wolf

Hoe de voorbereiding er dan uit zal zien? "Ze staat al zo messcherp, maar kan proberen om er nog een paar honderden grammen af te doen. En ook al is ze is al tweede geweest, ik plaats toch nog een vraagteken achter mogelijke Tourwinst."

"Laat ons hopen dat het lukt, maar dat het geen obsessie wordt. Laat haar vooral doen wat ze nu doet en dat is ons land op de wereldkaart zetten door alle grote koersen te winnen. Ik denk ook niet dat ze de Tour wil winnen ten koste van alles.”

Maar waar we met z'n allen het meest op hopen, dat blijft een pechvrij jaar voor Kopecky en haar collega's.