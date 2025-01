VIDEO - Drie keer goud: Remco Evenepoel veroverde 2 olympische en 1 wereldtitel in 2024

2024 was een succesvol jaar voor Remco Evenepoel. Hij eindigde op het podium in zijn eerste Tour de France, maar vooral zijn dubbele olympische titel en zijn wereldtitel in het tijdrijden springen eruit. Herbeleef de triomfen van Evenepoel.

Na een sterk debuut in de Tour de France reist Remco Evenepoel met grote ambitie af naar Parijs voor de Olympische Spelen. Zijn eerste doel is meteen een schot in de roos: in een druilerig Parijs rijdt hij naar goud in de tijdrit.

Enkele dagen later is het weer raak, wanneer Evenepoel ondanks een late lekke band en op onnavolgbare wijze de wegrit naar zijn hand zet.