Rigoberto Uran (37) hangt fiets aan de wilgen: "Dit is geen afscheid, maar een tot ziens"

Rigoberto Uran heeft een punt achter zijn profcarrière gezet. De 37-jarige Colombiaan brak zijn heup in de Ronde van Spanje en kreeg zo geen kans meer om nog in actie te komen in de laatste maanden van zijn afscheidsseizoen. "Dit is een dag vol emoties", schrijft de nummer 2 uit de Tour van 2017.

Rigoberto Uran had de moeilijke knoop om te stoppen al doorgehakt, maar een zware val in de 6e Vuelta-etappe kortte het laatste jaar van zijn carrière nog wat in. De 37-jarige Colombiaan brak zijn heup en sprong zo niet meer op de fiets.

"Voor mij is het vandaag een dag vol emoties die moeilijk onder woorden te brengen zijn", schrijft hij op Instagram in een afscheidsboodschap aan zijn team EF Education-Easy Post.

"Na 8 jaar bij de EF-ploeg is het tijd om afscheid te nemen van deze trui die zoveel voor me betekent. Dit team was niet alleen mijn sportieve thuis, het was een familie die me vanaf de eerste dag verwelkomde als een zoon. Hier heb ik me niet alleen ontwikkeld als renner, maar ook als mens. Ik zal mijn team altijd dankbaar zijn."

"Wielrennen heeft me alles gegeven: het heeft me geleerd om door te zetten, te vechten, te dromen en te vallen om weer op te staan. Ik ga nu een nieuwe uitdaging aan: de vader zijn die mijn kinderen verdienen. Dit is geen afscheid, maar een tot ziens. Fietsen zal altijd deel uitmaken van mijn leven."

Rigoberto Uran werd in zijn carrière twee keer 2e in de Giro (2013 en 2014) en strandde ook in de Tour van 2017 op de 2e plek. Hij boekte 14 overwinningen, waarvan de laatste in de Vuelta van 2022.



Hij is vooral ook bekend voor zijn beruchte omkijkmanoeuvre in de olympische wegrit van Londen 2012, waarvan Aleksander Vinokoerov profiteerde.