Pep Guardiola doet het opnieuw: dollen met tegenstanders en gratis tactische tips na de match

El Khannouss verklapte wat Guardiola tegen hem had verteld. "Hij zei dat hij onder de indruk was van mijn spel vandaag. Zelf ben ik dat niet. Ik ken mezelf en dit is de speler die ik kan zijn. Dat moet ik nu elke week tonen."

Na de zege tegen Leicester City was Guardiola in een goed humeur. Hij had complimenten voor Bilal El Khannouss en sprak uitgebreid met Harry Winks en Jannik Vestergaard. Het werd een geanimeerd gesprek met die laatsten.

Voor Guardiola was het een jubileummatch, zijn 500e als coach van Manchester City. In de huidige situatie deed de zege nog meer deugd. "Een opluchting, dat is hoe we ons allemaal voelen", reageerde Guardiola.

"Dit was niet de perfecte prestatie, maar hopelijk kunnen overwinningen ons gemoed wat beter maken en ons vertrouwen geven. Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar deze moeilijke periode helemaal te boven komen."