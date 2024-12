Nottingham Forest doet fans dromen van terugkeer naar jaren 70 en 80: "Maar we hebben nog niks in handen"

ma 30 december 2024 13:51

Over de seizoensrevelatie in de Premier League kan geen discussie zijn: Nottingham Forest sluit 2024 sowieso af in de top 4 en mengt zich in de strijd voor de tickets voor de Champions League. Met dank aan een Portugese coach, een Nieuw-Zeelandse spits, een Servische verdediger en een Belgische keeper.

Het klassement in de Premier League geeft fans van Liverpool en Nottingham Forest een blik op het verleden. In 1979 stond Liverpool ook op kop met Nottingham Forest als zijn dichtste achtervolger. Eind de jaren 70 was Forest een van de beste ploegen ter wereld. Onder de legendarische coach Brian Clough werd het kampioen van Engeland in 1978, eindigde het een jaar later als 2e achter Liverpool en won het 2 keer (1979 en 1980) op een rij de voorloper van de Champions League. Een jaar geleden leken die gloriedagen ver weg. Nottingham keek als 17e de degradatie in de ogen, maar toen kwam Nuno Espírito Santo aan boord als coach. Hij blies de club en de spelersgroep nieuw leven in. "We genieten van onze positie in de stand", zei de Portugese coach. "Vooral omdat we zien hoeveel onze supporters ervan genieten. Samen moeten we vreugde halen uit de weg die we afleggen." Nottingham Forest doet zowaar mee in de strijd voor de Champions League-tickets. "Voor mij is er niets veranderd, onze doelen blijven dezelfde. We moeten ook beseffen dat we nog niets in handen hebben", blijft Espírito Santo realistisch.

Nieuw-Zeelandse veteraan zorgt voor de goals

Het succes van Nottingham Forest is gebouwd op stevige fundamenten: een goeie verdediging én een scorende spits. Die scorende spits is Chris Wood. De Nieuw-Zeelander is een garantie op goals, al 6 keer scoorde hij minstens 10 goals in een seizoen. Zondag maakte hij tegen Everton zijn 11e van het seizoen en hij is niet van plan om meteen te stoppen. "We willen zo goed mogelijk doen en dan kijken waar het ons brengt." De 33-jarige spits ligt op koers om zijn record van 14 goals in een seizoen te verbeteren. Wood zorgt voor de belangrijke goals en achterin houdt Forest het goed gesloten. Enkel leider Liverpool (17) en Arsenal (16) tellen minder tegengoals dan de 19 van Nottingham.

Belg en Serviër houden het gesloten achterin