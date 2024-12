Noah Vandenbranden en Lani Wittevrongel kronen zich tot Belgisch kampioen in het omnium

Noah Vandenbranden en Lani Wittevrongel mogen zich een jaar lang Belgisch kampioen in het omnium noemen. Vandenbranden was heer en meester bij de mannen, Wittevrongel pakte uit met een straffe remonte in de afsluitende puntenkoers. Valerie Jenaer en Lowie Nulens grepen de Belgische titel in de keirin.