LIVE (16.15u): Dimitri Van den Bergh is aan zet in 1/16e finales op WK darts

"WK staat nog op mijn bucketlist"

Dimitri Van den Bergh strandde twee jaar geleden in de halve finales van het WK in Alexandra Palace. In het nieuwe jaar hoopt onze landgenoot nog verder te raken. Dan moet hij eerst wel zorgen dat hij in 2025 nog in actie mag komen door Callan Rydz uit te schakelen.



"Het WK winnen staat nog op mijn bucketlist", zei Dimitri Van den Bergh alvast. "Ik zou bijzonder graag de beker in de lucht steken en herinnerd worden als een wereldkampioen bij de senioren."