Heeft tennis een dopingprobleem? "Nu lijkt het een beetje op klassenjustitie"

Met Jannik Sinner, Iga Swiatek en Simona Halep werden in een jaar tijd drie toppers in het tennis op doping betrapt. Dat ze niet (zwaar) geschorst werden en dat de autoriteiten de zaak eerst in de doofpot stopten, is bij Novak Djokovic in het verkeerde keelgat geschoten. Ook Filip Dewulf vindt dat de tenniswereld zijn zaakjes beter moet organiseren. "Veel kan opgelost worden als ze duidelijker zouden communiceren."