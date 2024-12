Fabio Cannavaro heeft nieuwe uitdaging te pakken: hij neemt het roer over bij Dinamo Zagreb

Fabio Cannavaro (51) is de nieuwe trainer van Dinamo Zagreb. Dat maakte de club uit de Kroatische hoofdstad zondagavond bekend. De Italiaan volgt er Nenad Bjelica op.

Fabio Cannavaro zat sinds juni van dit jaar zonder club. De Italiaanse ex-voetballer had er op dat moment een korte periode van 2 maanden bij Udinese opzitten.

Eerder was hij als coach al actief bij enkele Chinese clubs en de Chinese nationale ploeg en ook bij Benevento in de Serie B.

Nu mag hij zich dus bewijzen bij Dinamo Zagreb. De Kroatische topclub - waar de Belgische Marokkaan Samy Mmaee speelt - zwaait Nenad Bjelica uit.

Dinamo Zagreb staat momenteel op de derde plek in eigen land, op 7 punten van koplopers Rijeka en Hajduk Split. Bij die laatste staat Gennaro Gattuso langs de zijlijn. In 2006 staken beide Italianen nog samen de wereldbeker in de lucht.

Dinamo Zagreb is ook nog actief in de Champions League. Daar kampeert het op plek 24 met 8 punten.