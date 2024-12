12 Belgische atleten hebben ticket voor EK indoor op zak, al is het onzeker of ze ook deelnemen

De Belgische atletiekfederatie heeft zijn selectieminima bekendgemaakt voor het EK indoor in Apeldoorn (6 tot 9 maart 2025). Twaalf Belgen zijn zo al zeker van kwalificatie, al is het maar de vraag of ze daadwerkelijk in actie zullen komen.

Rani Rosius (60 meter), Elise Vanderelst (1.500 meter), Nafi Thiam (vijfkamp), Noor Vidts (vijfkamp), Alexander Doom (400 meter), Jonathan Sacoor (400 meter), Eliott Crestan (800 meter), Pieter Sisk (800 meter), Tibo De Smet (800 meter), Jochem Vermeulen (1.500 meter), Michael Obasuyi (60 meter horden) en Elie Bacari (60 meter horden).

Of die twaalf Belgen allemaal naar Apeldoorn trekken, is nog maar de vraag. Twee weken later is er namelijk ook het WK indooratletiek in het Chinese Nanking, dus keuzes dringen zich op.

Noor Vidts en Alexander Doom lieten al weten dat ze in China graag hun wereldtitel zouden verdedigen. Het management van Nafi Thiam laat weten dat zij voorlopig helemaal geen plannen heeft voor een indoorseizoen.