Ook Roeselare wint Belgisch-Nederlands onderonsje in gloednieuwe BeNe Cup

Roeselare heeft het prestigeduel van de Lage Landen gewonnen. In de eerste finale van de BeNe Cup legde het de Nederlandse kampioen Orion Stars over de knie in 4 sets en pakt het de trofee mee naar België.

De toon leek gezet, maar daar besliste Orion Stars anders over. Roeselare probeerde met het BeNe bonuspunt - elke set één keer aan te vragen voor dubbele punten - in te zetten om het tij te keren, maar dat faalde: 25-22 voor de Nederlanders.

De confrontatie tussen Roeselare en Orion Stars oogt zo gelijkopgaand, maar op papier waren de Belgen de uitgesproken favoriet. En dat toonden de West-Vlamingen ook: met 18-25 was het verschil duidelijk in de openingsset.

"Het is leuk om de eerste editie meteen te winnen", straalde Seppe Rotty. "We wisten wel dat het niet gemakkelijk zou worden, omdat de match er in de kerstperiode wat wordt tussen gegooid."

"We beginnen goed, maar we voelen ook dat zij zich willen tonen. De flow zat bij hen plots goed, bij ons niet. Dan zie je ook dat ze kwaliteit hebben. Maar in de 3e en 4e set kunnen we ze wel onder druk zetten."

Hielp de pauze van 10 minuten dan om de koppen bij elkaar te steken. "Het heeft voor- en nadelen", aldus Rotty. "Ik zou het in België niet invoeren. Het bonuspunt wel? Het geeft een extra dimensie in zulke matchen. Het zorgt voor show en spanning, maar ik zou het ook in de competitie niet invoeren."

Coach Steven Vanmedegael is sowieso "geen fan van nieuwe regels". "Die pauze moet er weer uit. En het bonuspunt is leuk voor dit soort wedstrijd, maar niet voor de competitie."