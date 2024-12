Nul geheimen op het veld en pokeren met dubbel punt: dit mag je verwachten van de gloednieuwe BeNe Cup

Een krachtmeting tussen de top van België en die van Nederland. In de gloednieuwe BeNe Cup nemen Asterix Avo en Roeselare het op tegen de kampioenen bij onze noorderburen. Daar komen opvallende regels bij kijken. Zo mag het publiek meeluisteren met álles wat de kapiteins zeggen en is er de mogelijke game changer: het BeNe Bonus-punt.

"Dus gaan we het ook behandelen als een volwaardige bekerfinale. Het klopt wel dat onze competitie hoger aangeschreven is, maar Sneek zou meedraaien met de top 4 in België. En bovenal: het blijft een prijs."

In Den Bosch hopen de organisatoren op een eerste succes. Zowel qua niveau als toeschouwersaantal en -beleving. Om de volleybalfans te lokken, zijn er extra 'kruiden' gebruikt in het aas.

Zo krijgen de kapiteins van elke ploeg nu een microfoontje opgespeld en mogen de toeschouwers meeluisteren met de time-outs in de zaal. Geheimen? Die zullen er niet meer zijn op en naast het veld.

Of toch? "Neen, we gaan niet in codetaal beginnen te spreken", lacht Vansnick. "Ik ben het gewoon dat de tegenpartij kan meeluisteren, dat is niet nieuw. Naar de luidspreker op de aanvoerders ben ik wel benieuwd. Wie weet geeft die wel extra pigment."