NBA-ster Victor Wembanyama speelt potjes schaak in beroemd schaakpark in New York

Victor Wembanyama doet heel wat monden openvallen op een basketbalveld, maar nu heeft hij de inwoners van New York ook op een andere manier kunnen verrassen. Hij ging schaken in het beroemde Washington Square Park.

De Fransman Victor Wembanyama gooit ook in zijn tweede NBA-seizoen hoge ogen met gemiddeld 25,2 punten en 10,1 rebounds per match. Maar de 20-jarige speler van 2,21 meter heeft ook een voorliefde voor schaken.

Hij riep om 9.36 uur in de voormiddag op om naar Washington Square Park te komen om te schaken tegen hem. Wembanyama speelde met zijn ploeg, de San Antonio Spurs, de afgelopen dagen tegen de New York Knicks en de Brooklyn Nets.

Wembanyama speelde - ondanks de regen - 4 spelletjes. Daarvan won hij er 2 en verloor hij er ook 2, naar eigen zeggen tegen "professionele schakers". Na zijn partijen poseerde hij ook met plezier voor selfies en foto's met de opgedaagde schaak- en of basketbalfans.

Dat park in New York is een bekende plek voor schaken. Onder meer de legendarische wereldkampioen Bobby Fisher speelde er en het is al gebruikt voor talloze opnames van films en series.

Wembanyama begon op zijn 7e te schaken en hoopt andere NBA-spelers met een liefde voor schaken te overtuigen om een toernooi op te zetten. "We hebben nood aan een schaaktoernooi onder NBA-spelers, de opbrengst gaat naar een goed doel."