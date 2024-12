Franse skiër Cyprien Sarrazin is stabiel en bij bewustzijn na zware val op training

De toestand van de Franse skiër Cyprien Sarrazin, die vrijdag zwaar ten val kwam tijdens een training voor de afdaling op de wereldbekermanche in Bormio, is stabiel. Dat heeft de Franse skifederatie FFS gemeld.

De 30-jarige Cyprien Sarrazin was donderdag de snelste tijdens de eerste training voor de afdaling in Bormio, waar in 2026 ook de olympische afdaling gepland staat.

Maar vrijdag verloor Sarrazin tijdens de tweede training de controle over zijn ski's door een oneffenheid op het sneeuwtapijt. Hij vloog tegen hoge snelheid over een heuveltje en kwam vervolgens hard neer.

Hij belandde uiteindelijk in de beschermende netten van het parcours. De hulpdiensten arriveerden snel bij Sarrazin en hij werd na twintig minuten met een helikopter naar het ziekenhuis afgevoerd.

De Fransman ging reeds onder het mes om een hematoom in de schedel te verwijderen. Die operatie had het gewenste resultaat. "Cyprien is wakker en bij bewustzijn."

"Zijn toestand is stabiel en hij zal voor onbepaalde tijd onder observatie blijven", klinkt het in een mededeling van de Franse skifederatie. Sarrazin zal "voor onbepaalde tijd" onder observatie blijven in het ziekenhuis van Sondalo.

Het parcours van de afdaling in Bormio ligt al even onder vuur bij de skiërs, omdat de afdaling op sommige plaatsen te gevaarlijk zou zijn.